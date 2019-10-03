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المؤتمر الدولي''Francofilt 2019'': خلق مشروع تكوين موحد PANAFRICAIN في مجال إستعمال تقنيات الاغشية الحديثة لمعالجة المياه و تحليتها

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وائل الرميلي- أقيم مؤخرا بإحد النزل بمدينة الحمامات فعاليات المؤتمر الدولي الثاني الفرانكفوني "Francofilt 2019" حول تقنيات الترشيح و الأغشية واستعمالاتها في عدة وظائف وخاصة منها في مجال معالجة المياه وتثمينها وتحليتها.


و شهد هذا المؤتمر مشاركة ما يقارب 150 باحثا من أساتذة و أخصائيين و تقنيين في الميدان، وقد تميز بحضور عدد كبير من الأجانب من مختلف البلدان منها الإفريقية( الجزائر و المغرب و السينغال و السودان و مصر.. ) و الاوروبية...، و قد تناولت اشغاله العديد من المواضيع و جملة من المداخلات الشفاهية والمعلقات لعدد من الباحثين المشاركين و عدة محاضرات ألقاها أساتذة تونسيون وأجانب.




ومن اهم نتائج هذا المؤتمر الدولي، تمت مناقشة مشروع تكوين موحد (PANAFRICAIN) يخص البلدان الإفريقية الفرانكفونية في مجال إستعمال تقنيات الاغشية الحديثة لمعالجة المياه قصد تثمينها و تحليتها.

و الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر كان برئاسة الأستاذة الجامعية رجاء بن عمر و قد نظمته كلية العلوم بصفاقس(جامعة صفاقس ) والجمعية الكيميائية التونسية بمشاركة الجمعية الإفريقية للاغشية.

  
  
     
  
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