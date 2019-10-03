حسب استطلاع ''tunisieauto.tn'' : '' ستافيم بيجو '' أفضل مصلحة ما بعد البيع لسنة 2019‎

Jeudi 03 Octobre 2019
بلاغ صحفي - للعام الثاني على التوالي تحرز " ستافيم بيجو " لقب أفضل مصلحة ما بعد البيع لسنة 2019 حسب الاستفتاء الذي قامت به "tunisieauto.tn" . وقد دار هذا الاستطلاع على مرحلتين ( فيفري وسبتمبر 2019 ) . وتم الإعلان عن نتائجه يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضي مع منتصف الليل .
وحسب مجموع النقاط نجد أن " ستافيم بيجو " حصلت على 657 صوتا من جملة 2039 مشاركا في التصويت تليها " AURES Citroën " الحاصلة على 593 صوتا ثم نجد في المرتبة الثالثة " ENNAKL " التي حصلت على 233 صوتا .
" AUDI Ennakl " أفضل خدمة ما بعد البيع للامتياز (Premium )
وفي صنف الامتياز اقتلعت " AUDI Ennakl " المرتبة الأولى بخمسة وستين صوتا (65 ) تليها " BMW بن جمعة " التي حصلت على 63 صوتا . وفي ما يتعلّق بعملية القرعة فقد دارت صباح اليوم بمقرّ " Simple Concept " وعرفنا سعيد الحظ وهو رشدي بوديّة الذي فاز في هذه المسابقة برحلة لشخصين تدوم أسبوعا مهداة من وكالة الأسفار " JEKTIS TRAVEL " .علما بأن تسجيل فيديو موجود على الصفحة الرسمية على فايسبوك " Tunisieauto.tn " .
وفي ما يلي النتيجة النهائية ومجموع النقاط للمراتب الأولى والثانية والثالثة من هذا الاستطلاع الخاص بأفضل خدمات ما بعد البيع لسنة 2019 للعلامات التجارية العامة:
- ستافيم بيجو : 657 صوتا
- " أوراس سيتروان " : 593 صوتا
- النقل : 233 صوتا
وفي ما يلي أيضا ترتيب الاستطلاع لأفضل خدمات ما بعد البيع للامتياز ( جديد 2019 ):
- أودي النقل : 65 صوتا
" BMW " بن جمعة : 63 صوتا
- مرسديس المحرّك : 53 صوتا
* عدد المشاركين في التصويت : 2039
وحسب مجموع النقاط نجد أن " ستافيم بيجو " حصلت على 657 صوتا من جملة 2039 مشاركا في التصويت تليها " AURES Citroën " الحاصلة على 593 صوتا ثم نجد في المرتبة الثالثة " ENNAKL " التي حصلت على 233 صوتا .
" AUDI Ennakl " أفضل خدمة ما بعد البيع للامتياز (Premium )
وفي صنف الامتياز اقتلعت " AUDI Ennakl " المرتبة الأولى بخمسة وستين صوتا (65 ) تليها " BMW بن جمعة " التي حصلت على 63 صوتا . وفي ما يتعلّق بعملية القرعة فقد دارت صباح اليوم بمقرّ " Simple Concept " وعرفنا سعيد الحظ وهو رشدي بوديّة الذي فاز في هذه المسابقة برحلة لشخصين تدوم أسبوعا مهداة من وكالة الأسفار " JEKTIS TRAVEL " .علما بأن تسجيل فيديو موجود على الصفحة الرسمية على فايسبوك " Tunisieauto.tn " .
وفي ما يلي النتيجة النهائية ومجموع النقاط للمراتب الأولى والثانية والثالثة من هذا الاستطلاع الخاص بأفضل خدمات ما بعد البيع لسنة 2019 للعلامات التجارية العامة:
- ستافيم بيجو : 657 صوتا
- " أوراس سيتروان " : 593 صوتا
- النقل : 233 صوتا
وفي ما يلي أيضا ترتيب الاستطلاع لأفضل خدمات ما بعد البيع للامتياز ( جديد 2019 ):
- أودي النقل : 65 صوتا
" BMW " بن جمعة : 63 صوتا
- مرسديس المحرّك : 53 صوتا
* عدد المشاركين في التصويت : 2039
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Par:mandhouj (France )
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