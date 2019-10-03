ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّاه على المباشر والأخير يغضب ويهدّد بقطع الأيدي!!

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - أكّد الاربعاء 2 أكتوبر، النائب ومؤسس حركة أمل وعمل ياسين العياري خلال حضوره في برنامج تونس اليوم على الحوار التونسي على ضرورة احترام القضاء وعدم التهجّم عليه والتجني على القضاة.
وقال العياري منتقدا "بلاتو" الحوار التونسي وغيره من المنابر الاعلامية في علاقة بقضية نبيل القروي "اذا كان كل واحد يحك راسو وما يعجبوش الحكم ويبدا يهاجم في القضاء، نحّيو وزارة العدل ومجلس القضاء ونجيو للبلاتوات هنا قولوا شنو الحكم الي تحبّوه".
وتابع العياري قائلا "القضاء فيه مشاكل نعم، يتعافى بنسق بطيء نعم، القضاء فيه مخلفات متاع حاجات موش باهية نعم، لكن أهل القضاء موجودين موش في البلاتوات".
فقاطع بوغلاب ياسين العياري قائلا "أنت في الحبس جاو أمك وخوك حكاو عليك وأمك بكات وكان موش البلاتوات راك نكرة، آما أحنا نعرفو الي انتم بعتو دم بوك ب700 مليون".
وردّ العياري قائلا "أمّي ما بكاتش آما خويا لوّح عليك الأوراق" فتوتّر بوغلاب وصرخ قائلا " خوك كان رمى عليّا الأوراق نقصّلو يديه، نقصّلو يديه".
وأجاب العياري قائلا "الحمد لله أنك كشفت وجهك الداعشي وتهدّد بقصّان اليدين آما خويا لوّح عليك الأوراق والباجي لوح عليك الأوراق وفي حكاية ال700 ألف دينار أنا كذّبتك أكثر من مرّة وتحدّيتك أن تثبت ذلك وكان عندك دليل قدّمو ما نغير ما تقعد تحكي بالفارغ".
وتابع العياري متحدّيا "لكل عندهم الوثائق والأدلة والاثباتات ويحكيو في التلافز آما الحجّة على من ادّعى وأجدّد التحدّي الي عندو دليل ينشرو".
الفيديو: الدقيقة 12 و11 ثانية
وقال العياري منتقدا "بلاتو" الحوار التونسي وغيره من المنابر الاعلامية في علاقة بقضية نبيل القروي "اذا كان كل واحد يحك راسو وما يعجبوش الحكم ويبدا يهاجم في القضاء، نحّيو وزارة العدل ومجلس القضاء ونجيو للبلاتوات هنا قولوا شنو الحكم الي تحبّوه".
وتابع العياري قائلا "القضاء فيه مشاكل نعم، يتعافى بنسق بطيء نعم، القضاء فيه مخلفات متاع حاجات موش باهية نعم، لكن أهل القضاء موجودين موش في البلاتوات".
فقاطع بوغلاب ياسين العياري قائلا "أنت في الحبس جاو أمك وخوك حكاو عليك وأمك بكات وكان موش البلاتوات راك نكرة، آما أحنا نعرفو الي انتم بعتو دم بوك ب700 مليون".
وردّ العياري قائلا "أمّي ما بكاتش آما خويا لوّح عليك الأوراق" فتوتّر بوغلاب وصرخ قائلا " خوك كان رمى عليّا الأوراق نقصّلو يديه، نقصّلو يديه".
وأجاب العياري قائلا "الحمد لله أنك كشفت وجهك الداعشي وتهدّد بقصّان اليدين آما خويا لوّح عليك الأوراق والباجي لوح عليك الأوراق وفي حكاية ال700 ألف دينار أنا كذّبتك أكثر من مرّة وتحدّيتك أن تثبت ذلك وكان عندك دليل قدّمو ما نغير ما تقعد تحكي بالفارغ".
وتابع العياري متحدّيا "لكل عندهم الوثائق والأدلة والاثباتات ويحكيو في التلافز آما الحجّة على من ادّعى وأجدّد التحدّي الي عندو دليل ينشرو".
الفيديو: الدقيقة 12 و11 ثانية
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Par:mandhouj (France )
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