سوسة: القبض على متورطين في مقتل سائح ألماني

Mardi 01 Octobre 2019



تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة اليوم بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من إلقاء القبض على شخصين يُشتبه في أنهما متورطان في جريمة قتل سائح ألماني بشقة بكورنيش سوسة.وحسب ما أكده مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1، محمد حلمي الميساوي لـاذاعة "الجوهرة اف أم" فإن الموقوفين هما شابان في عقدهما الثاني وهما أصيلا المنطقة، وتتواصل الأبحاث معهما إلى حين عرضهما على قاضي التحقيق المتعهد واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهما.وقد تعهدت فرقة القرجاني بمواصلة الأبحاث في القضية، بحسب المصدر ذاته.