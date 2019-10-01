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توفيق بن بريك يهدّد: نبيل القروي هو الرئيس الشرعي وفي بلدان أخرى نخرجوه بالسلاح

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - قال الاثنين 30 سبتمبر، الصحفي والعضو بفريق حملة نبيل القروي للانتخابات الرئاسية، توفيق بن بريك إن القروي صديقه وبمثابة أخ له.
وقال متحدّيا "القروي هو الرئيس الشرعي في ذهن التوانسة وحتى الفرنسيين وهوما كأنهم ربطولي خويا" وفي خطاب خطير يمكن تنزيله في خانة التهديد بتجييش الأنصار لاخراج نبيل القروي بالقوة من السجن قال توفيق بن بريك "في بلدان أخري يتهز السلاح وتهبط الناس وتضرب على رجالها وتفكّها".



  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 190155

Karimyousef  (France)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 11h 06m |           
Dans pays démocratiques,les candidats payent leurs impôts et ne font pas de blanchiment d'argent.
Toutefois,Je suis pour sa libération conditionnelle pour qu'il participe librement à sa campagne électorale.

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 51m |           
باندي يطبورب على الدولة. الطيور على أشكالها تقع.

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 38m |           
برجولية، بعض النهضويين يهزوا و ينفضوا
اما تلغميجهم لا يسوى شئ في سلم تلغميج هذا الجلف الوغد النتن على جميع المستويات

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 27m |           
قد يستقدم المافيا من صقلية لخطفه من المرناقية بمساعدة مروحية .

Jaket  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 07m |           
سكت دهرا و نطق كفرا, هذا كراكوز عند الطلب ,يهز القفة لمن يدفع ,لا عهد له و لا ميثاق

IndependentMen  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 01m |           
بالأمس وقف مع الباجي و اليوم مع القروي ، اليسار العربي هم دائما كالضباع يأكلون من الجيف ويقفون سندا للاستبداء و مع القوى المضادة للثورات، عبر التاريخ أثبت اليسار العربي أن الأصل فيه الخيانة للشعب و الصلاح فيه استثناء ،



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