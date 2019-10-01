توفيق بن بريك يهدّد: نبيل القروي هو الرئيس الشرعي وفي بلدان أخرى نخرجوه بالسلاح

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- قال الاثنين 30 سبتمبر، الصحفي والعضو بفريق حملة نبيل القروي للانتخابات الرئاسية، توفيق بن بريك إن القروي صديقه وبمثابة أخ له.وقال متحدّيا "القروي هو الرئيس الشرعي في ذهن التوانسة وحتى الفرنسيين وهوما كأنهم ربطولي خويا" وفي خطاب خطير يمكن تنزيله في خانة التهديد بتجييش الأنصار لاخراج نبيل القروي بالقوة من السجن قال توفيق بن بريك "في بلدان أخري يتهز السلاح وتهبط الناس وتضرب على رجالها وتفكّها".