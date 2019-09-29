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راشد الغنوشي: من يقول بأن حزب قلب تونس يتفوق على النهضة نقول له الله غالب ماعناش مقرونة

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
باب نات - ردّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأحد 29 سبتمبر على القول بأن حزب قلب تونس لرئيسه نبيل القروي متفوق على حزب النهضة بخصوص التصويت في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر.

وقال الغنوشي في كلمة القاها في الحملة الانتخابية للحركة بمدنين “من يقول أن حزب قلب تونس ممثل النظام القديم متفوق علينا نقول له " الله غالب ما عناش مقرونة".
واشار الغنوشي إلى أن التشتت في الأصوات سيؤدي إلى غياب أغلبية برلمانية وبالتالي هناك إمكانية لإعادة الانتخابات.


وتابع " إذا بعثنا مرشحا ثوريا إلى قرطاج يجب أن نبعث مرشحي الثورة الى باردو والقصبة الحكومة والبرلمان يجب أن يكونا مواليين لسعيّد وليس ضده لو نجح التيار المضاد للثورة سيشكل حكومة مضادة للثورة”.
وحث راشد الغنوشي أنصاره على التصويت للمرشح الرئاسي قيس سعيد في الدور الثاني ومساندة قوى الثورة في الانتخابات التشريعية.

الفيديو: الدقيقة 29


  
  
     
  
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