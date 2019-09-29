احباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية و القبض على 60 مجتازا خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و 29 سبتمبر

Dimanche 29 Septembre 2019



باب نات

- في اطار التصدي لظاهرة الهجرة الغير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية باتجاه الفضاء الاوروبي، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و 29 سبتمبر 2019 الوحدات التابعة لمناطق الحرس الوطني بالمهدية ، المنستير ، تونس ، سوسة ونابل من احباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية باتجاه ايطاليا والقت القبض على 60 مجتازا اعمارهم تتراوح بين 16 و 28 سنة اصيلي ولايات المنستير ، تونس ، بنعروس ، تطاوين ، القصرين ، القيروان ، جندوبة ونابل على متن مراكب بحرية مجهزة بمحركات ، وكميات من المحروقات وحجز لديهم مبالغ من العملة التونسية والاجنبية .ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ ب 34 منهم ومباشرة قضايا عدلية في شانهم من اجل "التكوين والمشاركة في وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا " وابقاء البقية بحالة تقديم .