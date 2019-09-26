Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" أن تعيين سيف الدين مخلوف وزيرا أو انتخابه كنائب في البرلمان "مصيبة".
واضاف سامي الطاهري " سيف الدين مخلوف يبث خطاب الكراهية والتحريض والقاء التهم جزافا دون حجج.
وتابع الطاهري " طالبنا الشغيلة والعمال بعدم التصويت لمخلوف وامثاله " .
واضاف سامي الطاهري " سيف الدين مخلوف يبث خطاب الكراهية والتحريض والقاء التهم جزافا دون حجج.
وتابع الطاهري " طالبنا الشغيلة والعمال بعدم التصويت لمخلوف وامثاله " .
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Sur: سامي الطاهري: نصحنا قيس سعيد من سيف الدين مخلوف ومصيبة ان وصل للبرلمان او عين وزيرا