Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Al Kalbi Y3chak  

سامي الطاهري: نصحنا قيس سعيد من سيف الدين مخلوف ومصيبة ان وصل للبرلمان او عين وزيرا

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" أن تعيين سيف الدين مخلوف وزيرا أو انتخابه كنائب في البرلمان "مصيبة".
واضاف سامي الطاهري " سيف الدين مخلوف يبث خطاب الكراهية والتحريض والقاء التهم جزافا دون حجج.
وتابع الطاهري " طالبنا الشغيلة والعمال بعدم التصويت لمخلوف وامثاله " .



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 189825

Biladi2012  (Tunisia)  |Jeudi 26 Septembre 2019 à 09h 35m |           
الضبغ كي يخاف من الصياد
الشيطان كي يخاف من رجل صالح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أرجو أن يصل مخلوف وأمثاله إلى المجلس التأسيسي حتى يكون شوكة في حلق الردائة والمنافقين ولفاسدين والناهبين

Mavb2013  (Tunisia)  |Jeudi 26 Septembre 2019 à 09h 24m |           
Donc, il est impératif que Makhlouf soit nommé ministre, si cet attardé le refuse

Neuneu  (France)  |Jeudi 26 Septembre 2019 à 09h 20m |           
مسكين هذا الرجل...
يا سامي الطاهري لقد ولى زمن الدكتاتورية غير مأسوف عليه...



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