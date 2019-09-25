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هيئة الانتخابات تكشف عن نموذج ورقة الاقتراع للتشريعية

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نموذج ورقة الاقتراع التي سيتم اعتمادها في الانتخابات التشريعية ليوم 6 اكتوبر القادم.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية بـالفايسبوك نموذج من ورقات الاقتراع بمختلف الدوائر وذلك حتى يتبيّن الناخب أن عدد القائمات المترشحة يختلف من دائرة انتخابية الى اخرى. كما أن أرقام هذه القائمات في الخانات المخصصة لها بورقة الانتخاب تختلف بدورها من دائرة الى أخرى.


ويشارك في الانتخابات التشريعية 1503 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة ستتنافس في 33 دائرة انتخابية منها 6 دائرة خارج تونس.

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 189756

Zikas  (Tunisia)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 11h 05m |           
سامحوني يا جماعة ! رسالتي في علاقة بـ: "صورة اليوم: نسمة تتلاعب بعقول مشاهديها بوضع شعار النهضة على صورة قيس سعيد" ؛
عَفْوًا

Zikas  (Tunisia)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 11h 00m |           
مَلاَّ "تَصْطِيكَة بَقْرِي بِالْكِرْشَة" ! شْنِيَّة هَالْبْهَـــامَة هَذِه ؟
يَا فَـــاطْمَة ؛ يا بِنْتِي .. سَيِّبْ عْلِيكْ مِنْ هَالإِعْلاَمْ "الْبُوضَرُّوووحْ" وَاقْفِزْ بْرُوحِك ! عَلَى خَاطِرْ هَذَا التَّقْتَــاقِي ؛ وَبِحَيْثُ (الله يَرْحْمُه) مَا زَالْ الْفَلاَّقي فِي الثْنِيَّة .. هَأَّوْوْوْ

شَيْء يْحَشِّم .. والله

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 10h 51m |           
لم افهم شيئا !
قائمة النهضة رقم 16، وقائمة رقم 1 ؟؟؟
اكثر إضاحة

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 10h 47m |           
لماذا قائمة النهضة بألمانيا ؟ واين النهضة "في تونس" ؟؟



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