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سمير الوافي يسخر من ''سكيزوفرانيا'' الزبيدي بعد مطالبته باستقالة الشاهد ودعوته للافراج عن القروي

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - سخر الثلاثاء 24 سبتمبر، الاعلامي سمير الوافي من سلوك وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي أشار إلى أنه سلوك متضارب ومتناقض وغير مفهوم.

وقال الوافي "سي الزبيدي نافس نبيل القروي في الدور الأول وهو في السجن...ولم يطالب بالافراج عنه ليتساوى معه في الحظوظ والفرص وسي الزبيدي الذي خرج من الدور الأول...أصبح يطالب بالافراج عن القروي ليتساوى في الحظوظ والفرص مع منافسه قيس سعيد".


وتابع مستغربا من تصرّفات الزبيدي قائلا "وسي الزبيدي هو نفسه أيضا وليس زبيدي آخر...طعن في نتائج نبيل القروي لدى المحكمة الادارية واتهمه بتجاوزات...ليخرجه ويأخذ مكانه في الدور الثاني...لكنه في نفس الوقت دعا إلى إنتخابه ودعمه".

وفي سياق متصل سخر الوافي من دعوة الزبيدي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لللاستقالة وقال "سي الزبيدي المذكور أعلاه...إستقال من وزارة الدفاع خلال الحملة لكنه ظل وزيرا...وبعد الهزيمة في الدور الأول عاد سي الزبيدي إلى الحكومة والوزارة ليواصل عمله...لكنه طالب رئيس الحكومة بالاستقالة".
وعلق الوافي متهكّما "سي الزبيدي نسي الحاجة الثالثة...وهي أن إستقالة رئيس الحكومة تعني إستقالة الحكومة كلها بما فيها سي الزبيدي نفسه" وختم تدوينته قائلا "سي الزبيدي يا مدوّخني".

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 189737

Mandhouj  (France)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 07h 19m |           
القروي و حزبه، مكينته الاعلامية، و الحركيين على أرض الواقع، و شركاته المالية في تونس و في الخارج، هو جيش احتياط للبجبوج و اخطبوطه. الزبيدي وضع وكيلا ظاهرا على هذا الإرث. لكن لحد الآن الشعب قرر ، تجاوز كل ذلك، و التأسيس لخيار آخر أكثر ارتباط بأهداف الثورة. لذلك هناك كزيزوفرنيا، عبر الزبيدي و القنوات الاعلامية التابعة لجيش احتياط العاءلة البجبوجية الموسعة، السياسية و غيرها.
موعدنا يوم 6 اكتوبر.

Biladi2012  (Tunisia)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 07h 10m |           
حال الحمقى

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 06h 45m |           
Stupid stupid stupid
غبي غبي غبي

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 22h 17m |           
إصير على الرجال

Jugurtha_tn  (Tunisia)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 21h 28m |           
فولة مسوسة وطاح بيها غراب أعور



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