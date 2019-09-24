منحرف خطير يعتدي على رئيسة بلدية حلق الوادي ويخلف لها اضرار جسيمة

Mardi 24 Septembre 2019



باب نات

- تمكن اليوم اعوان مركز الامن الوطني بحلق الوادي بالتنسيق مع اعوان مركز الامن الوطني بالكرم الغربي واعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج من القبض على نفر مصنف خطير بجهة الكرم الغربي نفذ براكاج مروع لرئيسة بلدية حلق الوادي حيث اعترض سبيلها وحاول سلبها فتصدت له مما دفع الجاني إلي الإعتداء عليها بالعنف الشديد وخلف لها أضرار جسدية جسيمة..و بمزيد التحري في شأنه تبين أنه تورط في عديد قضايا السرقة و بعرضه على عديد المتضررين تعرفوا عليه من الوهلة الأولى وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة البحث معه....