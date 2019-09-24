Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta el Hobb  

منحرف خطير يعتدي على رئيسة بلدية حلق الوادي ويخلف لها اضرار جسيمة

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - تمكن اليوم اعوان مركز الامن الوطني بحلق الوادي بالتنسيق مع اعوان مركز الامن الوطني بالكرم الغربي واعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج من القبض على نفر مصنف خطير بجهة الكرم الغربي نفذ براكاج مروع لرئيسة بلدية حلق الوادي حيث اعترض سبيلها وحاول سلبها فتصدت له مما دفع الجاني إلي الإعتداء عليها بالعنف الشديد وخلف لها أضرار جسدية جسيمة..


و بمزيد التحري في شأنه تبين أنه تورط في عديد قضايا السرقة و بعرضه على عديد المتضررين تعرفوا عليه من الوهلة الأولى وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة البحث معه....


  
  
     
  
rtt-2c6a2ccfefef9cfd9e61e74e8b23aa27-2019-09-24 17:50:16






0 de 0 commentaires pour l'article 189723



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
26°
 25° % 61 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-2331°-2227°-2127°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569349040|189723 3940|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires