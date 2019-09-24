Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamouni Inness  

سنية الدهماني: نحكيو على وزراء في دولة محترمة والا ''رابورات''

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - سخرت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج إذاعة "ifm " من الخلافات بين وزارة التربية ووزارة تكنولوجيا الاتصال وذلك على خلفية تصريح وزير التربية حاتم بن سالم والرد عليه من وزارة تكنولوجيا الاتصال.
وقالت سنية الدهماني " هل نحن نتعامل مع وزراء ام مع "رابورات يكلاشيو في بعضهم" مضيفة " غريب أمر هؤلاء المسؤولون.
وتابعت سنية الدهماني " كيف نلوم المواطن البسيط اذا كان المسؤولون يتصرفون بتلك الطريقة".


وكان وزير التربية حاتم بن سالم قّلل أمس من دور وزارة تكنولوجيا الاتصال وقال في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم "إلي ما عملتوش وزارة التكنولوجيا في عشرة سنين عملتو المدرسة التونسية في شهر".
وتحدث بن سالم في هذا السياق عن نجاح عملية التسجيل عن بعد التي قام بها أكثر من مليوني تلميذ قبل الالتحاق بمقاعد الدراسة.

من جانبها عبّرت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن استغرابها من تصريحات حاتم بن سالم واكّدت أن انجازاتها تتجاوز القطاع لتساهم جديا في تطوير قطاعات أخرى على غرار قطاع التربية على عكس ما ورد في التصريحات المذكورة".

وشدّدت الوزارة على أن عديد المشاريع في عدة قطاعات ما كانت ترى النور لولا تدخل قطاع تكنولوجيات الاتصال مشيرة إلى أن الوزارة كان لها دور اساسي في انجاح عملية التسجيل عن بعد.



  
  
     
  
rtt-84ac404399ed84d6a2127eb0c336280d-2019-09-24 10:05:31






0 de 0 commentaires pour l'article 189682



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
27°
 28° % 61 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-2230°-2127°-2127°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569321480|189682 4267|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires