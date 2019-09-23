Radio Babnet Tunisie On Air: Ahmad Hamza - Chahloula  

الغنوشي: قبل الرئاسية عرضنا التحالف على يوسف الشاهد لكنه رفض

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مداخلة عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" ان الحركة عرضت على رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعمه في الانتخابات الرئاسية.
وقال الغنوشي " الشاهد كان سيصبح العصفور النار للحركة لكنه رفض كل الدعوات متابعا " الشاهد برر موقفه ان القاعدة الانتخابية كانت رافضة لكل تحالف مع النهضة.
وتابع الغنوشي " يوسف الشاهد كان يريد التحالف مع النهضة بعد الانتخابات بعد ان يتمكن من الحصول على اصوات القواعد".




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189634

Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 16h 50m |           
و أنتم رضيتم بأن تكونوا "......" يركبكم كل من هب و دب، حتى الصبايحية.

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 16h 45m |           
على الغنوشي أن يجعل من قواعد النهضة المرجعية الأولى و التحالف الا بمواقفهم



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