الغنوشي: قبل الرئاسية عرضنا التحالف على يوسف الشاهد لكنه رفض

Lundi 23 Septembre 2019



باب نات

- قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مداخلة عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" ان الحركة عرضت على رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعمه في الانتخابات الرئاسية.وقال الغنوشي " الشاهد كان سيصبح العصفور النار للحركة لكنه رفض كل الدعوات متابعا " الشاهد برر موقفه ان القاعدة الانتخابية كانت رافضة لكل تحالف مع النهضة.وتابع الغنوشي " يوسف الشاهد كان يريد التحالف مع النهضة بعد الانتخابات بعد ان يتمكن من الحصول على اصوات القواعد".