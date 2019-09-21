فيديو اليوم من مقر حزب ''قلب تونس'': محتفلون بفوز نبيل القروي لا يعرفونه ولم يصوّتوا له

Samedi 21 Septembre 2019



باب نات

- بثّت الجمعة 20 سبتمبر، قناة الحوار التونسي ضمن برنامج "في البرنامج" تقريرا حول احتفال أنصار حزب قلب تونس بفوز نبيل القروي بالمرتبة الثانية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية.وأظهر التقرير وجود مجموعة من الشباب بصدد الاحتفال بفوز القروي يزعمون أنهم قاموا بالتصويت له رغم أنهم لم يصوّتوا حيث لا أثر للحبر الانتخابي على أصابعهم.كما أظهر التقرير وجود امرأة حاضرة في الاحتفال عبّرت عن فرحتها وبعد أن سألها الصحفي "بشكون فرحانة؟" أجابت قائلة "فرحانة به هو، نسيت اسمو".وسألها قائلا "شكون انتخبت انت؟" فأجابت قائلة "والله ما نعرف غطست صبعي واكهو".