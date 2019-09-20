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رضا ''لينين'' : سنحضر في التلفزة عندما تتحول السياسة الى فن

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - في حوار مع عدنان بلحاج عمر اكد رضا المكي مدير الحملة الانتخابية لقيس سعيد و الشهير برضا لينين انهم سيحضرون بلاتوات التلفزة عندما تتحول السياسة الى فن و رقي في الافكار لان هؤلاء تعلموا ان السياسة كذب و سموها "بوليتيك " و ليس la politique مؤكدا انه ليس كل من هب و دب يفهم السياسة ..

و اضاف ان منافسهم ابن السيستام لكن نريد ان ننافسه حرا لتكون الهزيمة او الانتصار امام حقيقة .
كما تحدث عن اهمية تحقيق التنمية عبر مجالس محلية منتخبة تعرف حاجيات و خصائص كل جهة ...فيديو





  
  
     
  
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