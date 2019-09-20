رضا ''لينين'' : سنحضر في التلفزة عندما تتحول السياسة الى فن

Vendredi 20 Septembre 2019



باب نات

- في حوار مع عدنان بلحاج عمر اكد رضا المكي مدير الحملة الانتخابية لقيس سعيد و الشهير برضا لينين انهم سيحضرون بلاتوات التلفزة عندما تتحول السياسة الى فن و رقي في الافكار لان هؤلاء تعلموا ان السياسة كذب و سموها "بوليتيك " و ليس la politique مؤكدا انه ليس كل من هب و دب يفهم السياسة ..و اضاف ان منافسهم ابن السيستام لكن نريد ان ننافسه حرا لتكون الهزيمة او الانتصار امام حقيقة .كما تحدث عن اهمية تحقيق التنمية عبر مجالس محلية منتخبة تعرف حاجيات و خصائص كل جهة ...فيديو