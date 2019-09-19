هبة بـ 20 مليون دينار لمشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة برشلونة

Jeudi 19 Septembre 2019



باب نات

- وقعت صباح اليوم لميــاء بن ميــم رئيســـــة ديــوان وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي و Gille CHAUSSE مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس (AFD) بحضور وزير النقل هشام بن أحمد وسفير فرنسا بتونس Oliver Poivre D’ARVORE والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس TRANSTU أنيس ملوشي، وممثل عن الإتحاد الأوروبي بتونس على إتفاقية هبة من الإتحاد الأوروبي بتصرف الوكالة.وتبلغ قيمة الهبة الموقعة بـ 6.2 مليون أورو أي ما يناهز 20 مليون دينار لفائدة مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة.ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ قيمته الجملية 370 مليون دينار والمزمع الإنتهاء من إنجازه سنة 2024، إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للنقل الحضري بوسط العاصمة.وأكدت لمياء بن ميم بالمناسبة على أهمية المشروع الذي سيمكن من تحسين وضع النقل وظروفه في عديد المستويات بما يمكن من تطوير أداءه وخدماته ويؤمن راحة أكبر لمستعمليه، مشيرة إلى تميز العلاقات القائمة ومستوى التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الإتحاد الأوروبي مما يبوئهما مكانة متقدمة كشركاء لتونس في مسار الإصلاح والتنمية، مجددة حرص تونس على مزيد توثيق هذه العلاقة وتعميقها خدمة للمصلحة المشتركة.من جانبه أكد وزير النقل على أهمية وضرورة تنفيذ المشروع في الآجال المحددة وبالمواصفات المتفق بشأنها خاصة بعد أن تمت تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجازه.من جانبهم أكد السفير الفرنسي ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية وممثل المفوضية الأوروبية بتونس على أهمية هذا المشروع بإعتباره يمثل أحد أبرز الأولويات للعاصمة بما سيتيحه من تحسين خدمات النقل وللظروف البيئية المحيطة به، معربين عن الحرص لمواصلة دعم تونس لتحقيق أهدافها التنموية.