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الحزب الجمهوري يلتحق بقائمة الأحزاب والشخصيات الداعمة لقيس سعيد

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - التحق الحزب الجمهوري بقائمة الاحزاب والشخصيات التي اعلنت دعمها المترشح للانتخابات الرئاسية المارّ إلى الدور الثاني قيس سعيد.
ودعا الحزب في بيان صادر عنه الاربعاء 18 سبتمبر التونسيين إلى “مواصلة إنتفاضتهم عبر صناديق الإقتراع وتأكيد روح التغيير والتصويت لفائدة قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية إنتصارا لإعادة الإعتبار للعمل السياسي ولمصداقية مؤسسات الدولة والطرح الجاد للاصلاحات الملحة التي تنتظرها تونس ونادت بها ثورة الحرية والكرامة وصيانة دستورها واستقلال قرارها”.

واعتبر ان “النتائج الأولية المعلن عنها تعكس إرادة الناخب التونسي في التغيير ومحاسبة منظومة 2014 وأذرعها الإعلامية التي حكمت البلاد طيلة خمس سنوات وفشلت في تحقيق التنمية وتوفير الشغل وتطوير الخدمات الأساسية للمواطن وعمقت الصعوبات الاقتصادية وألحقت ضررا بالغا بالعملية السياسية برمتها نتيجة أدائها المهتز وخلافاتها التي عطلت عمل مؤسسات الدولة وأضرت بمصداقيتها”.

وينضاف الحزب الجمهوري إلى حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب اللذين دعيا الى دعم قيس سعيد في الدور الثاني.

  
  
     
  
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