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بولبابه سالم: حملة قيس سعيد على طريقة رؤساء أمريكا اللاتينية

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قال المحلل السياسي بولبابه سالم ان الحملة الانتخابية للمترشح قيس سعيد في الرئاسية كانت على طريقة رؤساء أمريكا اللاتينية في بساطتها و تقشفها لأنه يرى انه من المعيب إنفاق الكثير من المال وسط شعب يعيش الفقر و مشاكل متراكمة لذلك رفض تسلم منحة الانتخابات من الدولة .
و أضاف بولبابه سالم في تدوينة كتبها على صفحته في الفيسبوك ان قيس سعيد رفض حضور بلاتوات السفاهة التي تبحث قضايا ليست من اهتمامات الشعب التونسي مثل الشذوذ الجنسي و الميراث ، و توقع ان يرتقي النقاش معه في قضايا تهم الوطن و اطروحات روزا لكسمبورغ و سلافوي جيجيك ، و تحدث عن اهمية رضا المكي( شهر رضا لينين) مدير حملته الانتخابية وهو اليساري المنشق عن الوطد بعد الثورة و الذي قام بمراجعات عميقة صحبة قيس سعيد و غيرهم من المثقفين وقتها من أجل ايجاد تصور جديد لتحقيق أهداف ثورة الشباب التونسي و لتكون الدولة في خدمة الشعب .



  
  
     
  
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