بولبابه سالم: حملة قيس سعيد على طريقة رؤساء أمريكا اللاتينية

Mercredi 18 Septembre 2019



باب نات

- قال المحلل السياسي بولبابه سالم ان الحملة الانتخابية للمترشح قيس سعيد في الرئاسية كانت على طريقة رؤساء أمريكا اللاتينية في بساطتها و تقشفها لأنه يرى انه من المعيب إنفاق الكثير من المال وسط شعب يعيش الفقر و مشاكل متراكمة لذلك رفض تسلم منحة الانتخابات من الدولة .و أضاف بولبابه سالم في تدوينة كتبها على صفحته في الفيسبوك ان قيس سعيد رفض حضور بلاتوات السفاهة التي تبحث قضايا ليست من اهتمامات الشعب التونسي مثل الشذوذ الجنسي و الميراث ، و توقع ان يرتقي النقاش معه في قضايا تهم الوطن و اطروحات روزا لكسمبورغ و سلافوي جيجيك ، و تحدث عن اهمية رضا المكي( شهر رضا لينين) مدير حملته الانتخابية وهو اليساري المنشق عن الوطد بعد الثورة و الذي قام بمراجعات عميقة صحبة قيس سعيد و غيرهم من المثقفين وقتها من أجل ايجاد تصور جديد لتحقيق أهداف ثورة الشباب التونسي و لتكون الدولة في خدمة الشعب .