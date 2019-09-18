في ليلة السكاكين الطويلة... حملة على صفحة الحوار التونسي بالفايسبوك تخسرها قرابة المليون متابع

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قرر انصار المرشح الرئاسي قيس سعيد شن حملة على قناة الحوار التونسي وذلك بمغادرة صفحتها الرسمية على الفايسبوك.
وتعرضت الصفحة لخسارة أكثر من 900 ألف من المتابعين في ساعات قليلة.
ولاحظ عديد المتابعين ان قناة الحوار التونسي تشن حملة ضد المرشح الرئاسي الفائز بالمرتبة الاولى في الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الاولى قيس سعيد.
وتعرضت الصفحة لخسارة أكثر من 900 ألف من المتابعين في ساعات قليلة.
ولاحظ عديد المتابعين ان قناة الحوار التونسي تشن حملة ضد المرشح الرئاسي الفائز بالمرتبة الاولى في الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الاولى قيس سعيد.
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: قيس سعيد ضد الدولة أم ضد السيستام؟