في جبل الجلود تفكيك شبكة لتدليس تاشيرات السفر للخارج وحجز 18الف دينار

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- تمكن اليوم اعوان منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود بالعاصمة من الإطاحة بعصابة تعمد الى افتعال تاشيرات سفر وتتكون من ثلاثة أشخاص وقد القي القبض على أحد عناصرها فيما تم إدراج شريكيه بالتفتيش...و تعود اطوار الواقعة و انه واستنادا الى معطيات توفرت للشرطة العدلية بجبل جلود مفادها دخول مجموعة من الشبان قادمين من إحدى ولايات الجنوب تحديدا ولاية قابس بهدف لقاء أحد الاطراف الذي تبين وانه من ذوي السوابق العدلية والذي سيمكنهم من تأشيرات سفر مدلسة نحو أحد البلدان الأوروبية اولوا الموضوع كل الاهتمام.و تبين وان المجموعة المذكورة التقت بالفعل بالشخص سالف الذكر ليتنقلوا جميعا إلى أحد البنايات بهدف التثبت من المبلغ المالي الذي طالبهم به نظير تمكينهم من التأشيرات المضروبة والذي بلغ 18الف دينار وقد كانت المفاجأة في انتظارهم اذ ما ان تاكد الطرف الاول من الاموال حتى باغتهم طرف ثاني الذي عمد إلى رشهم بقارورة غاز مشل للحركة قام على اثره وبمعية الشخص الآخر من الولوذ بالفرار والصعود في سيارة كانت تنتظرهم على مقربة من المكان على متنها شخص ثالث والهروب...و في ظرف وجيز فقد تمكن اعوان الامن التابعين لفرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود من حصر الشبهة في أحد الأشخاص المعروف بسوابقة العدلية في هذا المجال والذي غادر السجن حديثا بعد تورطه في قضية مماثلة حيث تمت مداهمة المكان الذي يتواجد به بعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاء القبض عليه وحجز المبلغ المذكور المقدر ب18 الف دينار؛ ليقع على اثرها إيقافه ومجموعة الشبان الثمانية وإدراج المتهمين الآخرين بالتفتيش ولا تزال الأبحاث جارية في الموضوع....