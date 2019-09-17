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فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من جامعة الدول العربية، كيف تجرى انتخابات رئاسية دون أن نعرف الفائز مسبقا؟؟

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - اشاد مقدم برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة فيصل القاسم بالانتخابات التونسية الرئاسية الديمقراطية والنزيهة على طريقته المازحة.
وكتب فيصل القاسم في تغريدات على صفحته بتويتر قائلا :
" أقترح طرد تونس من الجامعة العربية فوراً...لقد خرجت عن العمل العربي المشترك وضربت بالمبادئ العربية الأصيلة عرض الحائط.وهذا لا يجوز مطلقاً.كيف تُجري انتخابات رئاسيةولانعرف اسم الرئيس الناجح قبل سنتين؟كيف تُجري انتخابات بعيداً عن عيون كلاب الأمن والمخابرات؟ آبيصير هكا ياتونس..قيريد "



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189284

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 16h 07m |           
يا حلاوة

يامقربع انت

شكرا على الإشادة بتونس

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 16h 02m |           
رغم كل شيء تونس فخر للعرب و الغد افضل ان شاء الله



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