Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - اشاد مقدم برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة فيصل القاسم بالانتخابات التونسية الرئاسية الديمقراطية والنزيهة على طريقته المازحة.
وكتب فيصل القاسم في تغريدات على صفحته بتويتر قائلا :
" أقترح طرد تونس من الجامعة العربية فوراً...لقد خرجت عن العمل العربي المشترك وضربت بالمبادئ العربية الأصيلة عرض الحائط.وهذا لا يجوز مطلقاً.كيف تُجري انتخابات رئاسيةولانعرف اسم الرئيس الناجح قبل سنتين؟كيف تُجري انتخابات بعيداً عن عيون كلاب الأمن والمخابرات؟ آبيصير هكا ياتونس..قيريد "
وكتب فيصل القاسم في تغريدات على صفحته بتويتر قائلا :
" أقترح طرد تونس من الجامعة العربية فوراً...لقد خرجت عن العمل العربي المشترك وضربت بالمبادئ العربية الأصيلة عرض الحائط.وهذا لا يجوز مطلقاً.كيف تُجري انتخابات رئاسيةولانعرف اسم الرئيس الناجح قبل سنتين؟كيف تُجري انتخابات بعيداً عن عيون كلاب الأمن والمخابرات؟ آبيصير هكا ياتونس..قيريد "
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Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من جامعة الدول العربية، كيف تجرى انتخابات رئاسية دون أن نعرف الفائز مسبقا؟؟