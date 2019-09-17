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هيئة الانتخابات: رصدنا خروقات ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، أنّ مجلس الهيئة بصدد النظر في الخروقات المسجلة خلال الحملات الانتخابية ويوم الصمت الانتخابي.

وأوضح أنّ الـ 26 مترشّحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ارتكبوا خروقات ومخالفات، وأنّ بعضها يرتقي الى مستوى الجرائم الانتخابية.


وذكّر العبيدي بأنّ الفصل 143 من القانون الانتخابي ينص على أنه في صورة وجود إخلالات تؤثر جوهريا على نتائج الانتخابات، يتم اللجوء إلى إسقاط المترشّح.


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 189282

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 14h 34m |           
@BABANETTOO (France) :

On doit attendre l'ISIE.

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 14h 29m |           
طيلة 8 سنوات مجمل الأحزاب السياسية تفرّقت ولم تعمل على صالح تونس،
وكانت النتيجة ان الشعب إنتفض عليهم وبكل جرأة.

هذه الأحزاب من الآن ستجتمع من أجل "خراب" تونس

حذاري أيها الشعب

BABANETTOO  (France)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 14h 23m |           
DE SOURCE SURE, l'élection Nabil Karoui est invalidée ...

à partager à grande échelle

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 14h 14m |           
واضح أن المترشح القروي سيقع استبعاده بالقانون وفتح المجال لمورو لتعويضه .وهذا سيسهل مهمة قيس سعيد ليفوز بالرئاسة .



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