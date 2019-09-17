هيئة الانتخابات: رصدنا خروقات ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية

Mardi 17 Septembre 2019



أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، أنّ مجلس الهيئة بصدد النظر في الخروقات المسجلة خلال الحملات الانتخابية ويوم الصمت الانتخابي.وأوضح أنّ الـ 26 مترشّحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ارتكبوا خروقات ومخالفات، وأنّ بعضها يرتقي الى مستوى الجرائم الانتخابية.وذكّر العبيدي بأنّ الفصل 143 من القانون الانتخابي ينص على أنه في صورة وجود إخلالات تؤثر جوهريا على نتائج الانتخابات، يتم اللجوء إلى إسقاط المترشّح.