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قلب تونس : نتائج الانتخابات مسألة مقدسة و لن نقبل المساومة بأصوات الناخبين

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - أكد حزب قلب تونس، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، أن نتائج الانتخابات مسألة مقدسة و أنه لن يقبل المساومة بأصوات الناخبين ، مشددا على رفضه لأي محاولات للضغط من هنا أو هناك.
كما حذر قلب تونس بعض الأطراف التي تعمل على الترويج لإمكانية التلاعب بإرادة الصناديق، داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الاعلان على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

كما ذكر الحزب الرأي العام بأن مرشحه نبيل القروي مازال قيد الايقاف ولا يتمتع بحقوقه كمترشح للرئاسة في مظلمة يدركها الجميع مبينا أن سلامته الجسدية كمرشح رئاسي للدور الثاني مسؤولية الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189280

Lazaro  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 13h 57m |           
Le jus de macronni .



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