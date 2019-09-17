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سالم لبيض مهنئاً قيس سعيد : التونسيون يهزمون دولة الأعماق ويثأرون لأنفسهم ضدّ من فقرّهم وهمّشهم

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - قال النائب عن حركة الشعب سالم لبيض في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك ان التونسيين يهزمون دولة الأعماق الإسلامو- سياسية – اللائكية التي تشكلت منذ خمس سنوات، ويثأرون لأنفسهم ضدّ من فقرّهم وهمّشهم.

واكد لبيض أنه ستنهزم مافيا السياسة والحكم، كذلك يوم 6 أكتوبر، سيهزمها الصدق والوطنية ونظافة اليد، بانتخاب برلمان وطني تتوفر في نوابه بعض المرجلة السياسية.
وتابع سالم لبيض" شكرا صافي سعيد على الاختراق العميق وهنيئا لقيس سعيّد بالنتيجة المشرّفة. هزيمة تاريخية للتحالف الهجين النهضة – الشاهد، وسقوط مدوي لمرشحيهما مورو ويوسف الشاهد".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189260

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 10h 48m |           
Très bien dit, mais j'espère que vous ne dites pas la même chose à Saied ou à Karoui après 5 ans , car il est extrêmement difficile d'améliorer de façon sensible cette situation .



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