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رئاسية 2019: النتائج الأولية لدائرة فرنسا 1

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
نشرت الهيئة الفرعية للإنتخابات في دائرة فرنسا 1، النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية، وجاء المترشح عبد الفتاح مورو في المرتبة الأولى بنسبة 14.43 بالمائة، يليه المترشح عبد الكريم الزبيدي بنسبة 14.34 بالمائة.

وجاء محمد عبو في المرتبة الثالثة بنسبة 10.10 بالمائة، يليه الصافي سعيد بنسبة 9.93 بالمائة.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189185

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 10h 16m |           
اعتقد ان هذه النتيجة اقرب صورة للنتائج النهائية لعدة اعتبارات منها ان مواطنينا في فرنسا قادمون من كل مناطق الجمهورية وكذلك يمثلون كل الاتجاهات الحزبية والسياسية التونسية



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