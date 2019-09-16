رئاسية 2019: النتائج الأولية لدائرة فرنسا 1

Lundi 16 Septembre 2019
نشرت الهيئة الفرعية للإنتخابات في دائرة فرنسا 1، النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية، وجاء المترشح عبد الفتاح مورو في المرتبة الأولى بنسبة 14.43 بالمائة، يليه المترشح عبد الكريم الزبيدي بنسبة 14.34 بالمائة.
وجاء محمد عبو في المرتبة الثالثة بنسبة 10.10 بالمائة، يليه الصافي سعيد بنسبة 9.93 بالمائة.
وجاء محمد عبو في المرتبة الثالثة بنسبة 10.10 بالمائة، يليه الصافي سعيد بنسبة 9.93 بالمائة.
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Par:lazaro (Tunisia )
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