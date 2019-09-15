أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في ذمة الله

Dimanche 15 Septembre 2019



اعلن حافظ قائد السبسي صباح اليوم الاحد 15 سبتمبر 2919 في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك عن وفاة والدته شادلية السيدة فرحات ارملة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي .ووفق الشارع المغاربي تم يوم امس نقلها الى المستشفى العسكري اين فارقت الحياة ساعات بعد وصولها، وبعد اسبوع تقريبا من اربعينية الرئيس الراحل الذي توفي يوم 25 جويلية 2919.