الإعداد للمشاركة التونسية في المنتدى الإفريقي للاستثمار بجنوب إفريقيا

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- انعقدت صباح اليوم، جلسة عمل بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حضرها ممثلون عن البنك الإفريقي للتنمية بتونس والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار والمدير العام للوكالة التونسية للاستثمار الخارجي، إلى جانب ممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان التطهير وعدد من إطارات الوزارة.وقد خصصت الجلسة التي ترأسها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، للنظر في الاستعدادات الخاصة بمشاركة تونس في المنتدى الإفريقي للاستثمار في دورته الثانية الذي سيلتئم بجوهانزبورغ بجنوب إفريقيا وينظمه البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع عديد المؤسسات المالية الدولية والإقليمية من 11 إلى 13 نوفمبر القادم.وقدم ممثل البنك الإفريقي للتنمية بهذه المناسبة الأهداف من تنظيم هذا المنتدى ومنها بالخصوص التعريف بالمشاريع التنموية المزمع إنجازها في البلدان الإفريقية المشاركة وعرضها على الممولين الدوليين وصناديق الاستثمار وكبار الشركات والمستثمرين مشيرا أن هذه الدورة ستشهد التركيز على المشاريع في عدد من المجالات التنموية المهمة منها بالخصوص مجال تحلية المياه، ومعالجة المياه المستعملة والطاقات المتجددة ودعم المؤسسات الناشئة (Startup).وبين ممثل البنك أن المنتدى يعد فرصة جيدة للتعريف بالمشاريع والتحاور بشأنها مع كبار المموليين المشاركين، مبرزا أهمية إعدادها وتقديمها بصفة دقيقة خاصة على المستوى الفني والتكلفة المالية وكذلك الجوانب القانونية والترتيبية، سواء بالنسبة للمشاريع العمومية أو المزمع تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين وكذلك المشاريع الخاصة.وأكد زياد العذاري في هذا الإطار، على أهمية وضرورة الاستعداد الجيد لهذه التظاهرة الكبرى، والمشاركة بفاعلية في أشغالها وذلك بالاعتماد على رؤية واضحة وإعداد كامل لجوانب جاهزية المشاريع المزمع عرضها على الممولين حتى تحظى بالاهتمام اللازم والمتابعة البعدية في اتجاه الإنجاز الفعلي، داعيا ممثلي البنك الإفريقي للتنمية للنظر في إمكانية تنظيم حصة خاصة بتونس على هامش المنتدى، تخصص لعرض مناخ الاستثمار في تونس وما شهده في الآونة الأخيرة من إصلاحات مهمة، بما يساعد المستثمرين وصناع القرار على اكتساب رؤية أوضح وأعمق حول آفاق وفرص الاستثمار والشراكة في تونس.