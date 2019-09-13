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محمد عبّو : الشاهد خصم كي نتهجم عليه نربح انتخابيا لكن الزبيدي خطير جدا

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي محمد عبّو في حوار على قناة التاسعة أنه يمكنه التهجم على خصمه السياسي يوسف الشاهد من أجل الفوز بالانتخابات لكن عبد الكريم الزبيدي خطير جدا.

وأضاف محمد عبو " نتهجم على يوسف الشاهد أفضل بكثير من التهجم على الزبيدي الذي يشرع للدبابات والانقلابات"، مضيفا " جراء تصريحات الزبيدي بشأن الدبابات العالم أجمع اصبح يتحدث عن دويلة تونس لا دولة تونس".
وتابع محمد عبّو " ما كنت لأنتقد الزبيدي لو لا شرعنته للانقلابات".


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189061

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 15h 59m |           
صحيح كلامك , يريد تونس أن تكون مثل مصر و أن يحكمها واحد مثل السيسي


Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 14h 52m |           
فلقد هاجمته فعلا.



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