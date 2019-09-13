محمد عبّو : الشاهد خصم كي نتهجم عليه نربح انتخابيا لكن الزبيدي خطير جدا

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي محمد عبّو في حوار على قناة التاسعة أنه يمكنه التهجم على خصمه السياسي يوسف الشاهد من أجل الفوز بالانتخابات لكن عبد الكريم الزبيدي خطير جدا.وأضاف محمد عبو " نتهجم على يوسف الشاهد أفضل بكثير من التهجم على الزبيدي الذي يشرع للدبابات والانقلابات"، مضيفا " جراء تصريحات الزبيدي بشأن الدبابات العالم أجمع اصبح يتحدث عن دويلة تونس لا دولة تونس".وتابع محمد عبّو " ما كنت لأنتقد الزبيدي لو لا شرعنته للانقلابات".