محمد بوغلاب: حملة النهضة حملة فرفوري

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- قال الإعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان حملة حركة النهضة الرئاسية وطريقة دعم المرشح عبد الفتاح مورو طريقة "نظيفة".ووصف بوغلاب حملة مورو بانها حملة "فرفوري" .وتابع محمد بوغلاب " جميع الاطراف " تدقدق في بعضها" خاصة المرشحين عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد".واكد بوغلاب " الزبيدي والشاهد يحجان للساحل والنائبة زهرة ادريس تحول ولائها من الشاهد الى عبد الكريم الزبيدي"