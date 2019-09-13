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محمد بوغلاب: حملة النهضة حملة فرفوري

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - قال الإعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان حملة حركة النهضة الرئاسية وطريقة دعم المرشح عبد الفتاح مورو طريقة "نظيفة".
ووصف بوغلاب حملة مورو بانها حملة "فرفوري" .
وتابع محمد بوغلاب " جميع الاطراف " تدقدق في بعضها" خاصة المرشحين عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد".
واكد بوغلاب " الزبيدي والشاهد يحجان للساحل والنائبة زهرة ادريس تحول ولائها من الشاهد الى عبد الكريم الزبيدي"


  
  
     
  
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