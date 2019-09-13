يوسف الشاهد : إذا كان سليم الرياحي مريقل علاش أموالو مجمّدة؟ وشبيه لبرّا؟؟

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- نفي الخميس 12 سبتمبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد صحّة المحادثة المسرّبة بينه وبين سليم الرياحي والمعروفة ب"مريڨل".وقال الشاهد في حواره على قناة حنبعل "إذا كان مريڨل علاش أموالو مجمّدة وشبيه لبرّا؟؟ وأعلن أنه كلّف محاميه بتقديم قضية ضدّ "الاتهامات والشتم والثلب الواردة في الحوار الخاص على قناة الحوار التونسي".وتابع الشاهد قائلا "الي عندو مؤيدات يجيبهم للمحكمة موش القضاء في الاعلام وموش في البلاتوات وكيما قبل قال الشاهد عامل انقلاب وطلع ما ثمة شي".