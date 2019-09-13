Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Inta Omri  

يوسف الشاهد : إذا كان سليم الرياحي مريقل علاش أموالو مجمّدة؟ وشبيه لبرّا؟؟

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - نفي الخميس 12 سبتمبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد صحّة المحادثة المسرّبة بينه وبين سليم الرياحي والمعروفة ب"مريڨل".
وقال الشاهد في حواره على قناة حنبعل "إذا كان مريڨل علاش أموالو مجمّدة وشبيه لبرّا؟؟ وأعلن أنه كلّف محاميه بتقديم قضية ضدّ "الاتهامات والشتم والثلب الواردة في الحوار الخاص على قناة الحوار التونسي".
وتابع الشاهد قائلا "الي عندو مؤيدات يجيبهم للمحكمة موش القضاء في الاعلام وموش في البلاتوات وكيما قبل قال الشاهد عامل انقلاب وطلع ما ثمة شي".



  
  
     
  
rtt-33d0fbed18c5bc1c38a18b049124d424-2019-09-13 08:45:07






0 de 0 commentaires pour l'article 189034



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 13 سبتمبر 2019 | 14 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:48 12:22 06:00 04:31
27°
 33° % 61 :الرطــوبة
تونــس 23°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
33°-2332°-2332°-2434°-2433°-24
  • Avoirs en devises
    18186,2

  • (12 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15265 DT        1$ =2,84981 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 sept)   972,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568365317|189034 2818|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires