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سيف الدين مخلوف لسمير الوافي: ما تقارنيش بمريم الدباغ

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في حوار على قناة التاسعة ان من حقه ان يكون رئيسا للجمهورية مضيفا " حظوظي مشابهة لحظوظ الاخرين".
وأضاف سيف الدين مخلوف " المنافسون على المنصب ليسوا اكثر قوة وذكاء مني بل تدفعهم الماكينات الانتخابية متابعا " انا نعمل البوز".
وقال سامي الإعلامي سامي الوافي ساخرا من مخلوف " كذلك مريم الدباغ تعمل البوز".
ورفض سيف الدين مخلوف مقارته بمريم الدباغ قائلا " ماتشبهنيش برقاصة اختر تشبيها اخر".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188969

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 08h 57m |           
لعنة الله عليك يا سمير الوافي يا سارق يا خامج يا متحيل. أسيادك تحكي معاهم. الزمان الي صار فيه السارق و الراقصة و المثلي و ...و .... ....يتكلموا و عينيهم صحيخة



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