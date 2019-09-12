سيف الدين مخلوف لسمير الوافي: ما تقارنيش بمريم الدباغ

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في حوار على قناة التاسعة ان من حقه ان يكون رئيسا للجمهورية مضيفا " حظوظي مشابهة لحظوظ الاخرين".
وأضاف سيف الدين مخلوف " المنافسون على المنصب ليسوا اكثر قوة وذكاء مني بل تدفعهم الماكينات الانتخابية متابعا " انا نعمل البوز".
وقال سامي الإعلامي سامي الوافي ساخرا من مخلوف " كذلك مريم الدباغ تعمل البوز".
ورفض سيف الدين مخلوف مقارته بمريم الدباغ قائلا " ماتشبهنيش برقاصة اختر تشبيها اخر".
وأضاف سيف الدين مخلوف " المنافسون على المنصب ليسوا اكثر قوة وذكاء مني بل تدفعهم الماكينات الانتخابية متابعا " انا نعمل البوز".
وقال سامي الإعلامي سامي الوافي ساخرا من مخلوف " كذلك مريم الدباغ تعمل البوز".
ورفض سيف الدين مخلوف مقارته بمريم الدباغ قائلا " ماتشبهنيش برقاصة اختر تشبيها اخر".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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