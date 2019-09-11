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الجيش الوطني يتدخّل لنجدة المواطنين بولاية أريانة جرّاء الفيضانات

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - على إثر التقلّبات المناخيّة التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد وتهاطل كميات كبيرة من الأمطار بتونس الكبرى وتسرب المياه إلى بعض المنازل وسط مدينة أريانة مساء أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، إنعقد إجتماع اللجنة الجهويّة لتفادي الكوارث ومجابهتها بطلب من والي الجهة وبحضور ممثل وزارة الدفاع الوطني وذلك لتنظيم عمليات التدخّل والنجدة .

ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, تمّ توجيه مروحيّة عسكريّة في مهمة استطلاع جوّي للمنطقة المتضرّرة ومراقبة الطرقات وتحولت إثر ذلك خليّة قيادة ميدانيّة لمراقبة الوضع وتنسيق تدخّل الوحدات العسكريّة بالمنطقة.


وقد تنقّلت تشكيلات عسكريّة على متن شاحنات متوسّطة إلى المنطقة المتضرّرة، وقامت رفقة الأهالي بشفط مياه الأمطار وإزالة الأوحال من 40 منزلا بحي المستقبل من ولاية أريانة، باستعمال مضخات المياه. وتواصلت هذه العمليّة إلى ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188924

Mandhouj  (France)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 15h 14m |           
تحية للجيش العظيم .
و كل التضامن مع المتضررين.



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