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المرشح حاتم بولبيار ردا على سؤال حول الثروات الطبيعية ... عندنا 900 طبيب يهاجرون سنويا

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - في الجزء الثاني من المناظرات التلفزية الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة اثار المترشح حاتم بولبيار جدلا بسبب اجاباته.
وسئل بولبيار عن برنامجه للحفاظ على الثروات الطبيعية فأجاب قائلا أنه "لنا في تونس 900 طبيب يهاجرون كل عام و لازم نستحفظوا عليهم"

وحين أعيد طرح السؤال عليه حول برنامجه للحفاظ على الثروات الطبيعية قال المترشح مجددا "أي أي ماهم ثروات طبيعية ".

وعلق بعض المشاهدين على مداخلات بولبيار "بخطى ثابتة.... بو لبيار في طريق مفتوح إلى قرطاج لاند"


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188774

Portugal  (Portugal)  |Lundi 09 Septembre 2019 à 09h 09m |           
10000000 كان أعطاهم لمنظمة خيرية كان خير
وكأنك على الديموقراطية فالمهرجين ليسو فاعلين كثيرا فيها

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 09 Septembre 2019 à 09h 09m |           
السؤال المحير -كيف نجح في الاندساس داخل النهضة ؟وكم عدد الذين اخترقوا هذا الحزب ؟



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