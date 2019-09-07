اتحاد اجابة: ظروف سيئة في اعتصام أساتذة داخل مقر وزارة التعليم العالي

Samedi 07 Septembre 2019



باب نات

- يواصل لليوم الثاني على لتوالي، اساتذة جامعيون التابعين لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ''اجابة'' اعتصامهم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشارع محمد الخامس وفق ما أفاد به المنسق العام الوطني نجم الدين جويدة في تصريح لديوان اف امو أضاف جويدة بأن ظروف الاعتصام سيئة بعد أن أقدمت الوزارة على احتجازهم و التنكيل بهم بعد غلقها للأبواب الداخلية لمقرها على حد قولهو طالب جويدة وزارة التعليم العالي بضرورة التراجع عن ايقاف 5 أساتذة جامعيين كخطوة أولى باتجاه ايجاد حلول لأزمة انسداد الحوار بين الطرفين قبل أيام فقط تفصل عن انطلاق السنة الجامعية، مشيرا الى أن يد الاتحاد ممدودة لاستئناف المفاوضاتو أكد جويدة أن اجابة ستواصل تحركاتها النضالية في سبيل تحقيق مطالبها بتنظيم مسيرة يوم 10 سبتمبر الجاري انطلاقا من مقر الوزارة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة.وكان اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، دعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى التراجع عن ايقاف 5 أساتذة من منظوريه كخطوة أولى باتجاه ايجاد حلول لأزمة انسداد الحوار بين الطرفين قبل أيام فقط تفصل عن انطلاق السنة الجامعية، وذلك في بيان أورده يوم 3 سبتمبر.كما أكد الاتحاد تغليبه لمنطق الحوار في مقابل، تأكيده تعرض 5 من منظوريه من بينهم عضو مكتبه التنفيذي نادية شقرون للايقاف على خلفية تحركاتهم "النضالية"، منددا بانتهاج الوزارة لما وصفه "التنكيل غير المسبوق في حق الأساتذة الجامعيين لاخماد تحركاتهم وقمع مطالبهم ".ونبه البيان الى وجود "حالة من الغليان والاحتقان غير المسبوقين" في صفوف الجامعيين، مجددا، موقفه الرافض لما وصفه ب"الاقتطاع العشوائي من أجور الأساتذة الجامعيين".وانتقدت المنظمة ما أسمته ب"تدليس وتزوير الشهائد العلمية من خلال إلغاء احتساب كل مواد الأساتذة المضربين بعد اتخاذ الوزارة لاجراءات استثنائية لانجاح السنة الجامعية اثر استمرار أزمة التعليم العالي وانسداد الحوار بين كل من الوزارة واتحاد "اجابة".