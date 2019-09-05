حافظ قائد السبسي: آلة حكومة الشاهد تشن في حقي حملة قذرة للهرسلة والتشويه

Jeudi 05 Septembre 2019



باب نات

- بمناسبة أربعينية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، االموافق لليوم الخميس 5 سبتمبر 2019، كتب نجله حافظ قايد السبسي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك قال فيها:''اخاطبكم اليوم بمناسبة اربعينية والدي الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ، الرجل الذي وهب حياته للعلم وسخرها لخدمة تونس واعلاء رايتها طيلة العمر ، ليرحل في عيد الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط تاركا وراءه اجماعا وطنيا ودوليا على مناقبه وخصاله الوطنية''.وقال ضمن تدوينته ''أخاطبكم اليوم وانا للأسف بعيد عن عائلتي وأمي في فترة الحزن والفراق لوالدي ، وكذلك بعيد عنكم ، مجبرا لا مخيرا ، لحماية النداء من استهدافهم خاصة بعد حملات التشويه والفتن ومحاولات الاختراق والتقسيم وتحويل نواب الكتلة والصراع على الشرعية والتشكيك فيها ثم الابتزاز ، فكما تعلمون فإن وجوه النفاق والغدر قد كشرت عن انيابها بعد أن ذرفت دموع التماسيح علي الراحل وسألت طويلا حتى ينسى الشعب التونسي حجم ما اقترفوه من غدر و نكران جميل في حق الرئيس الباجي قائد السبسي ، وهاهم الآن يستأنفون استهدافهم لسيرة الزعيم الراحل ولحزبه ولعائلته مباشرة بعد انتهاء مسرحية حزنهم عليه''.وأضاف، ''اخاطبكم اليوم وآلة حكومة الشاهد تشن في حقي حملة قذرة للهرسلة والتشويه وتوظيف أجهزة الدولة لتصفيتي وتصفية حزب نداء تونس أو الاستيلاء عليه ، الحزب الذي اسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي'.وختم تدوينته كاتبا ''تونس ستكون بالتأكيد أقوى لكن بدونهم، وما بني على باطل فهو باطل، ان نهاية هذه المسرحية الرخيصة أوشكت على النهاية''.