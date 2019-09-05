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تحجير السفر على ر.م.ع شركة النقل بين المدن في قضية فساد رفعها ضدّه عماد الدايمي

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - أكّد الاربعاء 4 سبتمبر، النائب عماد الدايمي أنه تم اصدار قرار قضائي يقضي بتحجير السفر على الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن كريم الدواس.

وأوضح الدايمي أن تحجير السفر على الدواس يأتي في اطار التحقيق في الشكاية التي سبق أن تقجدّم بها في علاقة صفقة الحاملات المستعملة التي يصفها الدايمي بأنها أغبي عملية تحيل في تاريخ تونس.


يذكر أن الدايمي كان تقدّم بشكاية للقطب القضائي والمالي بعد اقتناء "الوطنية" 25 حافلة من شركة رأس مالها في حدود ألف أورو تم احداثها قبل أسابيع فقط من القيام بالصفقة ويرأسها مقرّب من كريم الدواس هذا فضلا عن السعر المبالغ فيه للحافلات التي كانت في حالة مزرية حسب ما أكّدته التقارير.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188520

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 09h 36m |           
هذه نتاءج المحاصصة ... وصلولناخماج و البلهاء الى مواقع التسيير واخذ القرار اللي يلزمهم كفاءات اصحاب مؤهلات فكرية وعقلية كبيرة... في هذه الفترة اصبح الحمقى و السراق و الميخين اول من يتجرء على المناصب الصعبة... على القضاء ان يقوم بدوره في تتبع المفسدين ...



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