رضا شرف الدين: كيما سي نبيل صيد أحنا زادة صيودة

Mercredi 04 Septembre 2019



باب نات

- وصف القيادي في حركة قلب تونس رضا شرف الدين رئيس الحزب والمترشح الرئاسي نبيل القروي ب" الصيد".وقال رضا شرف الدين في افتتاح الحملة الانتخابية في ولاية قفصة " كيما سي نبيل صيد أحنا زادة صيودة".وكان سفيان طوبال قد ألقى كلمة قبل شرف الدين شبه فيها نبيل القروي بالزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.