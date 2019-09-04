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رضا شرف الدين: كيما سي نبيل صيد أحنا زادة صيودة

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - وصف القيادي في حركة قلب تونس رضا شرف الدين رئيس الحزب والمترشح الرئاسي نبيل القروي ب" الصيد".
وقال رضا شرف الدين في افتتاح الحملة الانتخابية في ولاية قفصة " كيما سي نبيل صيد أحنا زادة صيودة".
وكان سفيان طوبال قد ألقى كلمة قبل شرف الدين شبه فيها نبيل القروي بالزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.




  
  
     
  
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