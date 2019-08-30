كاس محمد السادس للاندية - الترجي الرياضي يتعادل مع النجمة اللبناني 1-1 في بيروت

Vendredi 30 Août 2019
تعادل الترجي الرياضي مع النجمة اللبناني (1-1) اليوم الجمعة ببيروت لحساب الدور الاول من "كاس محمد السادس للاندية".
وافتتح الفريق اللبناني التسجيل بواطة اللاعب التونسي مراد الهذلي في الدقيقة 68 فيما عدل المدافع الجزائري عبد القادر بدران النتيجة لفائدة الترجي الرياضي في الوقت بدل الضائع (90 ز2).
وتقام مباراة الاياب يوم 2 اكتوبر برادس.
وكان بامكان الترجي الرياضي الخروج بنتيجة افضل بالنظر الى الفرص الهامة التي اتيحت له خلال هذه المباراة وخاصة منها محاولة انيس البدري في الدقيقة 75 لما راوغ مدافعين وسدد على القائم والتسديدة الراسية لفادي بن شوق التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 90.
وكان النجم الساحلي استهل حملة الدفاع عن لقبه امس الخميس بهزيمة امام شباب الاردن (1-2) في عمان في انتظار مقابلة الاياب المقررة يوم 24 سبتمبر بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة.
وافتتح الفريق اللبناني التسجيل بواطة اللاعب التونسي مراد الهذلي في الدقيقة 68 فيما عدل المدافع الجزائري عبد القادر بدران النتيجة لفائدة الترجي الرياضي في الوقت بدل الضائع (90 ز2).
وتقام مباراة الاياب يوم 2 اكتوبر برادس.
وكان بامكان الترجي الرياضي الخروج بنتيجة افضل بالنظر الى الفرص الهامة التي اتيحت له خلال هذه المباراة وخاصة منها محاولة انيس البدري في الدقيقة 75 لما راوغ مدافعين وسدد على القائم والتسديدة الراسية لفادي بن شوق التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 90.
وكان النجم الساحلي استهل حملة الدفاع عن لقبه امس الخميس بهزيمة امام شباب الاردن (1-2) في عمان في انتظار مقابلة الاياب المقررة يوم 24 سبتمبر بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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