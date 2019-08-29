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سليم الفرياني يضع حجر الأساس لمصنع تركيب مكونات السيارات بمعتمدية بوعرادة

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
وضع وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة سليم الفرياني خلال زيارته الخميس 29 أوت 2019، إلى ولاية سليانة حجر الأساس لمصنع تركيب مكونات السيارات و الشاحنات بالمنطقة الصناعية 2 بمعتمدية بوعرادة و ذلك بحضور والي الجهة و عددا من الإطارات الجهوية و المحلية إلى جانب ممثلي المنظمات الوطنية و المجتمع المدني.

وأكد سليم الفرياني على أهمية هذا المصنع الذي من المنتظر أن يوفر أكثر من 350 موطن شغل لافتا النظر إلى أن قيمة المشروع تقدر بحوالي 30 مليون دينار .


وشدد الوزير على أهمّية الاستثمار في قطاع صناعة السيارات و الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الواعدة و ذات أولوية في تونس مستعرضا التشجيعات التي توفرها الحكومة لدعم باعثي المشاريع الصناعية من حيث الإحاطة والمرافقة.

  
  
     
  
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