سليم الفرياني يضع حجر الأساس لمصنع تركيب مكونات السيارات بمعتمدية بوعرادة

Jeudi 29 Août 2019



وضع وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة سليم الفرياني خلال زيارته الخميس 29 أوت 2019، إلى ولاية سليانة حجر الأساس لمصنع تركيب مكونات السيارات و الشاحنات بالمنطقة الصناعية 2 بمعتمدية بوعرادة و ذلك بحضور والي الجهة و عددا من الإطارات الجهوية و المحلية إلى جانب ممثلي المنظمات الوطنية و المجتمع المدني.وأكد سليم الفرياني على أهمية هذا المصنع الذي من المنتظر أن يوفر أكثر من 350 موطن شغل لافتا النظر إلى أن قيمة المشروع تقدر بحوالي 30 مليون دينار .وشدد الوزير على أهمّية الاستثمار في قطاع صناعة السيارات و الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الواعدة و ذات أولوية في تونس مستعرضا التشجيعات التي توفرها الحكومة لدعم باعثي المشاريع الصناعية من حيث الإحاطة والمرافقة.