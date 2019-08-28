العلاّمة مطيراوي: ندمت كثيرا لأنني في 2011 عرّفت يوسف الشاهد بالمشهد السياسي والسياسيين في تونس

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- استنكر الاربعاء 28 أوت، "الابن المدلل" لنبيل القروي، أمين مطيراوي ما اعتبره اتهاما لقناة نسمة بأنها خارجة على القانون وتبث دون رخصة.وأشار المطيراوي إلى أن قناة نسمة تحصلت على رخصة في عهد بن علي قبل أن يدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحياة السياسية وقال "وقت نسمة خذات رخصة الشاهد مزال ما اكتشفش عالم السياسة في تونس ومازال مواطن فرنسي يشتعل في السفارة الأمريكية".وتابع المطيراوي بأنه كان في 2011 صديقا ليوسف الشاهد وعرّفه بالمشهد السياسي والسياسيين والأحزاب في تونس مضيفا أنه ندم كثيرا على تعريف الشاهد بالسياسة في تونس.وأثارت تصريحات المطيراوي عديد التعليقات الساخرة على موقع الفايسبوك وتساءل بعضهم ساخرين "من هذا العلاّمة؟؟ أليس نفسه من كان على علم بالقبض على نبيل القروي قبل 48 ساعة؟".وقال آخرون بتهكّم "هذا المطيراوي سابق عصره وهو ''فرينة فاخرة'' تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها".