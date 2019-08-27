Mardi 27 Août 2019
باب نات - أشرفت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 بحضور سفير إيطاليا بتونس على موكب تمّ خلاله إمضاء اتّفاقيّة تعاون بين وزارة الصحّة وجمعيّة "O.R.S.A" الايطاليّة ممثّلة في رئيستها السيّدة ALBA CAVALLARO والتي تهدف إلى تطوير أساليب الاحاطة بالمرضى المقيمين بالمؤسّسات الاستشفائيّة بما في ذلك تنمية تقنية المداواة بالموسيقى لفائدتهم وخاصّة منهم مرضى السرطان.
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Par:Sly (Tunisia )
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