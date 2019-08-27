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وطفة بلعيد تستقيل من حركة مشروع تونس

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - قالت المستشارة لدى رئيس الحكومة وطفة بلعيد الثلاثاء 27 أوت ، إنها استقالت من حركة مشروع تونس "نهائيا" منذ فترة.

وبيّنت رئيسة اللجنة المركزية لحركة مشروع تونس في حوار على راديو جوهرة أف أم أنها اختارت الاستقالة بسبب "خيارات لم تتبناها"، وستحدّد تواجدها في المسار الحزبي لاحقا.




Credits Jawhara FM








  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188038

Lechef  ()  |Mardi 27 Août 2019 à 17h 23m |           
Opportuniste ! Tourisme politique et partisane devrait être introduite ! Après avoir été désigné au poste de gouvernement par l'intermédiaire de son parti . Ingrat !



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