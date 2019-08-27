وطفة بلعيد تستقيل من حركة مشروع تونس

Mardi 27 Août 2019



باب نات



Credits Jawhara FM

- قالت المستشارة لدى رئيس الحكومة وطفة بلعيد الثلاثاء 27 أوت ، إنها استقالت من حركة مشروع تونس "نهائيا" منذ فترة.وبيّنت رئيسة اللجنة المركزية لحركة مشروع تونس في حوار على راديو جوهرة أف أم أنها اختارت الاستقالة بسبب "خيارات لم تتبناها"، وستحدّد تواجدها في المسار الحزبي لاحقا.