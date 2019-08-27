وطفة بلعيد تستقيل من حركة مشروع تونس

Mardi 27 Août 2019
باب نات - قالت المستشارة لدى رئيس الحكومة وطفة بلعيد الثلاثاء 27 أوت ، إنها استقالت من حركة مشروع تونس "نهائيا" منذ فترة.
وبيّنت رئيسة اللجنة المركزية لحركة مشروع تونس في حوار على راديو جوهرة أف أم أنها اختارت الاستقالة بسبب "خيارات لم تتبناها"، وستحدّد تواجدها في المسار الحزبي لاحقا.
Credits Jawhara FM
وبيّنت رئيسة اللجنة المركزية لحركة مشروع تونس في حوار على راديو جوهرة أف أم أنها اختارت الاستقالة بسبب "خيارات لم تتبناها"، وستحدّد تواجدها في المسار الحزبي لاحقا.
Credits Jawhara FM
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