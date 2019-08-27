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يوسف الشاهد: أنا في حرب ضد المافيا و أذرعها الإعلامية

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد إجابة على سؤال حول إيقاف نبيل القروي أنه لا يمكنه التدخل في القضاء لكنه وضع نفسه في حرب ضد المافيا و الفاسدين منذ تعيينه رئيسا للحكومة.

و اضاف الشاهد لدى استضافته في راديو موزاييك fm أن المافيا تريد تحطيم الدولة و ان تكون فوق القانون و تحرك اذرعها الاعلامية لبث الاشاعات و الفوضى و تجاوز كل الخطوط المهنية هذه الأيام .


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من جهة أخرى اشار الشاهد ان المافيا التي تريد ارباك الاوضاع هذه الايام و التطاول على القضاء و الأمن تتصل ببعض نواب الاتحاد الاوروبي لتشويه تونس لأن هؤلاء لا تهمهم سوى مصالحهم و لا تعنيهم بلدهم.

و قال الشاهد ان هؤلاء المافيوزيين يسعون الى تشويهه لانهم يعرفون انه لا يساوم مع المافيا و الفاسدين .


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188034

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 14h 41m |           
لا أصدقه في حربه على المافيا بل هي نيران صديقة من داخل المافيا .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 14h 39m |           
أصدقه في كون القضاء مستقل ولا علاقة لرئاسة الحكومة مع المؤسسة القضائية .وقد يقف الشاهد يوما أمام القضاء .



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