يوسف الشاهد: أنا في حرب ضد المافيا و أذرعها الإعلامية

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد إجابة على سؤال حول إيقاف نبيل القروي أنه لا يمكنه التدخل في القضاء لكنه وضع نفسه في حرب ضد المافيا و الفاسدين منذ تعيينه رئيسا للحكومة.و اضاف الشاهد لدى استضافته في راديو موزاييك fm أن المافيا تريد تحطيم الدولة و ان تكون فوق القانون و تحرك اذرعها الاعلامية لبث الاشاعات و الفوضى و تجاوز كل الخطوط المهنية هذه الأيام .من جهة أخرى اشار الشاهد ان المافيا التي تريد ارباك الاوضاع هذه الايام و التطاول على القضاء و الأمن تتصل ببعض نواب الاتحاد الاوروبي لتشويه تونس لأن هؤلاء لا تهمهم سوى مصالحهم و لا تعنيهم بلدهم.و قال الشاهد ان هؤلاء المافيوزيين يسعون الى تشويهه لانهم يعرفون انه لا يساوم مع المافيا و الفاسدين .