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يوسف الشاهد: سواغ مان الوحيد الذي لم يتهمني باني وراء سجنه

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - نزل المترشح الرئاسي يوسف الشاهد الثلاثاء 27 أوت ضيفا على برنامج ميديو شو على اذاعة موزاييك.

ونفى يوسف الشاهد أن يكون وراء حملة الايقافات التي طالت عددا من المتهمين بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مشيرا الى أن القضاء مستقل وزمن التعليمات ولى مع العهد السابق.
وتابع يوسف الشاهد قائلا " سواغ مان الوحيد الذي لم يتهمني باني وراء سجنه".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188030

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 15h 09m |           
" سواغ مان الوحيد الذي لم يتهمني باني وراء سجنه".
الشاهد صار يكذب مثلما يتنفس وهو ابله الى درجة انه يعتقد ان الشعب يصدق كذبه
فربما اتهمه البعض (حقا او باطلا) انه وراء سجنهم ولكن مئات الالاف سجنوا ولم يتهم اي منهم الشاهد بانه وراء سجنه فلماذا الكذب؟
والشاهد يدعي انه "في حرب ضد المافيا و أذرعها الإعلامية" بينما الجميع يعلم والادلة تثبت انه دمية من دمى المافية يستخدمه احد اجنحتها لمحاربة بعض الاجنحة



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