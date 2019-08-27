يوسف الشاهد: سواغ مان الوحيد الذي لم يتهمني باني وراء سجنه

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- نزل المترشح الرئاسي يوسف الشاهد الثلاثاء 27 أوت ضيفا على برنامج ميديو شو على اذاعة موزاييك.ونفى يوسف الشاهد أن يكون وراء حملة الايقافات التي طالت عددا من المتهمين بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مشيرا الى أن القضاء مستقل وزمن التعليمات ولى مع العهد السابق.وتابع يوسف الشاهد قائلا " سواغ مان الوحيد الذي لم يتهمني باني وراء سجنه".