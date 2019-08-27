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صابر الوسلاتي: إنجموا نكونوا ''بهايم'' أما موش لدرجة إنا نصدقوا إلي نبيل القروي مناضل وحنين

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي الاثنين 26 أوت على ايقاف المترشح للرئاسة نبيل القروي بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار على اذاعة جوهرة أف أم " نبيل القروي دخل مالباب الكَبير خرج من مجاز الباب"، مضيفا " قلب تونس وقفوه وقعدنا بلاش قلب".


وتابع صابر الوسلاتي " إنجموا نكونوا " بهايم" أما موش لدرجة إنا نصدقوا إلي نبيل القروي مناضل وحنين ".





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188013

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 12h 06m |           
حاشانا من البهامة.

أما كل شيء واضح. قام وطاح وترشح للرئاسة



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