Mardi 27 Août 2019



باب نات

- علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي الاثنين 26 أوت على ايقاف المترشح للرئاسة نبيل القروي بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي.وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار على اذاعة جوهرة أف أم " نبيل القروي دخل مالباب الكَبير خرج من مجاز الباب"، مضيفا " قلب تونس وقفوه وقعدنا بلاش قلب".وتابع صابر الوسلاتي " إنجموا نكونوا " بهايم" أما موش لدرجة إنا نصدقوا إلي نبيل القروي مناضل وحنين ".