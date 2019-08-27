Mardi 27 Août 2019
باب نات - علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي الاثنين 26 أوت على ايقاف المترشح للرئاسة نبيل القروي بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار على اذاعة جوهرة أف أم " نبيل القروي دخل مالباب الكَبير خرج من مجاز الباب"، مضيفا " قلب تونس وقفوه وقعدنا بلاش قلب".
وتابع صابر الوسلاتي " إنجموا نكونوا " بهايم" أما موش لدرجة إنا نصدقوا إلي نبيل القروي مناضل وحنين ".
وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار على اذاعة جوهرة أف أم " نبيل القروي دخل مالباب الكَبير خرج من مجاز الباب"، مضيفا " قلب تونس وقفوه وقعدنا بلاش قلب".
وتابع صابر الوسلاتي " إنجموا نكونوا " بهايم" أما موش لدرجة إنا نصدقوا إلي نبيل القروي مناضل وحنين ".
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Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: صابر الوسلاتي: إنجموا نكونوا ''بهايم'' أما موش لدرجة إنا نصدقوا إلي نبيل القروي مناضل وحنين