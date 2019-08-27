عماد الدايمي : أستاذة جامعية تتعرض للايقاف التحفظي بسبب مواقفها

Mardi 27 Août 2019
باب نات - كشف النائب عماد الدايمي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان استاذة جامعية تعرضت للايقاف التحفظي من قبل وزير التعليم العالي بسبب مواقفها.
وكتب الدايمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التللية " النائب عماد الدايمي:
" في غمرة انشغال السياسيين بالحملة الانتخابية وانشغال الشعب الكريم بالخلاعة والاعراس والعطلة الصيفية قام وزير التعليم العالي بجريمة جديدة في حق كفاءات الجامعة التونسية وعقول البلاد ..
قرار خامس من الوزير المذكور بالايقاف التحفظي ضد استاذ جامعي في ظرف أسابيع معدودة بتعلات واهية وبغرض تركيع سلك الاساتذة الجامعيين والباحثين الذي خاض نضالات كبرى هذه السنة حفاظا على كرامة الجامعة العمومية.
قرار ظالم ومستقز هذه المرة ضد الدكتورة نادية شقرون، الكفاءة النوعية المتميزة علما وخلقا، التي تدرس في الجامعة العمومية منذ 39 سنة وتشرف على مخبر بحث وتؤطر العشرات من رسائل الدكتوراه وتخرجت على يديها أجيال وأجيال من الطلبة صار الكثير منهم اطارات كبرى في البلاد.
كل التضامن مع استاذتنا المحترمة تجاه هذا القرار الاعتباطي الغبي الذي لا يمكن تفسيره الا بالتخبط الشديد لخلبوس وهستيريا الانتقام المجنونة من قيادة #اجابة التي عرّت فشل وعجز الوزير الذي سيسجل التاريخ انه اكثر من ساهم في تدمير الجامعة العمومية.
لا مجال للسكوت عن هذه التجاوزات المشينة ..
كرامة نخبة البلاد أهم من الانتخابات. ويا ريت تكون الانتخابات فرصة لاعادة الاعتبار للجامعة والجامعيين وطي هذه الصفحة البائسة من تاريخ التعليم العالي."
وكتب الدايمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التللية " النائب عماد الدايمي:
" في غمرة انشغال السياسيين بالحملة الانتخابية وانشغال الشعب الكريم بالخلاعة والاعراس والعطلة الصيفية قام وزير التعليم العالي بجريمة جديدة في حق كفاءات الجامعة التونسية وعقول البلاد ..
قرار خامس من الوزير المذكور بالايقاف التحفظي ضد استاذ جامعي في ظرف أسابيع معدودة بتعلات واهية وبغرض تركيع سلك الاساتذة الجامعيين والباحثين الذي خاض نضالات كبرى هذه السنة حفاظا على كرامة الجامعة العمومية.
قرار ظالم ومستقز هذه المرة ضد الدكتورة نادية شقرون، الكفاءة النوعية المتميزة علما وخلقا، التي تدرس في الجامعة العمومية منذ 39 سنة وتشرف على مخبر بحث وتؤطر العشرات من رسائل الدكتوراه وتخرجت على يديها أجيال وأجيال من الطلبة صار الكثير منهم اطارات كبرى في البلاد.
كل التضامن مع استاذتنا المحترمة تجاه هذا القرار الاعتباطي الغبي الذي لا يمكن تفسيره الا بالتخبط الشديد لخلبوس وهستيريا الانتقام المجنونة من قيادة #اجابة التي عرّت فشل وعجز الوزير الذي سيسجل التاريخ انه اكثر من ساهم في تدمير الجامعة العمومية.
لا مجال للسكوت عن هذه التجاوزات المشينة ..
كرامة نخبة البلاد أهم من الانتخابات. ويا ريت تكون الانتخابات فرصة لاعادة الاعتبار للجامعة والجامعيين وطي هذه الصفحة البائسة من تاريخ التعليم العالي."
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Par:Nouri (Switzerland )
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