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جندوبة : المطالبة بالتحقيق في رخصة صادرة عن وزارة الفلاحة لقطع أشجار الصنوبر في 200 هكتار من الغابات

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - أصدر الاثنين 26 أوت، الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة بيانا احتج من خلاله على منح وزارة الفلاحة رخصة لأحد الخواص لاستغلال 200 هكتار من الغابات لقطع أشجار الصنوبر بمنطقة أولاد هلال من معتمدية عين دراهم.

واعتبر الاتحاد أن منح هذه الرخصة تتعلق به شبهة فساد وتلاعب داعيا إلى سحبها وفتح تحقيق في الغرض خاصة وأن ادارة الغابات بوزارة الفلاحة سبق لها أن رفضت المعني بالأمر في استغلال المساحة المذكورة وفق نص البيان.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188005

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 27 Août 2019 à 10h 28m |           
الدول التي تبني للمستقبل والتنمية مثل باكستان التي قام وزيرها الاول عمران خان بالثورة الخضراء وزرعوا سنة 2015 "مليار شجرة" في اماكن قاحلة اصبحت اليوم غابات والبلدان التي لازالت نائمة عليها وزير فلاحة يذهب الصباح الى مكتبه وهو مخمور ولا مشاريع زراعة بل للهدم



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