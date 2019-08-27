Mardi 27 Août 2019
باب نات - أصدر الاثنين 26 أوت، الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة بيانا احتج من خلاله على منح وزارة الفلاحة رخصة لأحد الخواص لاستغلال 200 هكتار من الغابات لقطع أشجار الصنوبر بمنطقة أولاد هلال من معتمدية عين دراهم.
واعتبر الاتحاد أن منح هذه الرخصة تتعلق به شبهة فساد وتلاعب داعيا إلى سحبها وفتح تحقيق في الغرض خاصة وأن ادارة الغابات بوزارة الفلاحة سبق لها أن رفضت المعني بالأمر في استغلال المساحة المذكورة وفق نص البيان.
واعتبر الاتحاد أن منح هذه الرخصة تتعلق به شبهة فساد وتلاعب داعيا إلى سحبها وفتح تحقيق في الغرض خاصة وأن ادارة الغابات بوزارة الفلاحة سبق لها أن رفضت المعني بالأمر في استغلال المساحة المذكورة وفق نص البيان.
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: جندوبة : المطالبة بالتحقيق في رخصة صادرة عن وزارة الفلاحة لقطع أشجار الصنوبر في 200 هكتار من الغابات