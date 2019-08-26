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أستاذ قانون عام: التداول في قضية نبيل القروي جريمة

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - أفاد المحامي لدى محكمة التعقيب واستاذ قانون عام رابح الخرايفي خلال مداخلته اليوم الإثنين 26 أوت 2019،في برنامج مثير للجدل على اذاعة أكسبريس بأن قرار دائرة الإتهام القاضي بإيقاف رئيس قلب تونس نبيل القروي قانوني وهو تنفيذ لبطاقة ايداع بالسجن وليس اعتقال كما يروج له.

وبين المحامي أن دائرة الإتهام نظرت في الملف بموجب استئناف بطلب من نبيل القروي وأن” القاضي له الحق وفقا للفصل 117 أن يصدر بطاقة إيداع بالسجن بما أنه تأكد لديه وأن المتهم متهرب ضريبي و الملف ملف فساد بامتياز وفق تعبيره” .


كما اشار إلى أن ما صدر من تصريحات من قبل محامي نبيل القروي خاطئة معتبرا أن الأخير تعمد عدم الخوض في الفصل 117 .

واعتبر مناقشة قرار بطاقة ايداع بالسجن في حق نبيل القروي أوالتعليق عليها هو جريمة ولا يمكن مناقشة القرارات القضائية .

كما عبر عن رفضه أن تنخرط جمعية القضاة التونسيين او الأحزاب في ادانة هذا القرار.

  
  
     
  
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