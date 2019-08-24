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حمة الهمامي: أنا حفيد عز الدين القسام

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - في حواره الذي بث على قناة الحوار التونسي قال المترشح اليساري للإنتخابات الرئاسية ،حمة الهمامي ،بأنه مناضل وطني وليس حفيد العملاء و الخونة، معتبرا أنه حفيد الدغباجي و الطاهر الحداد و فرحات حشاد و عبد القادر الجزائري و عز الدين القسام





  
  
     
  
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