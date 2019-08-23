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المنستير: أمني يكتشف أن ضحية حادث القطار زوجته

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - توفّيت أول أمس الإربعاء إمرأة بعد أن دهسها قطار في قصر هلال من ولاية المنستير، حين كانت بصدد قطع السكة، والمتوفاة هي أستاذة تبلغ من العمر 41 سنة.

وحسب وسيم المحمودي المكلف بالاعلام في نقابة الأمن العمومي، فقد قام سائق القطار وعدد من المواطنين بالإتصال بالأمن حال وقوع الحادث وبوصول الأعوان صدم أحدهم بإكتشاف أن المتوفاة زوجته وأم أطفاله.
ووصف المحمودي خلال مداخلته عبر امواج اذاعة موزاييك ان ما حدث بالفاجعة الكبيرة، مشددا على ضرورة أن تقوم شركة السكك الحديدية بصيانة وتجديد الحواجز والأضواء في مفترقات السكك.




  
  
     
  
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